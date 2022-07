Finisce in un canale di scolo con l'auto: muore il conducente

PADOVA - Ennesima tragedia della strada. Ieri sera, domenica, alle 23:10 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Bollana, angolo SP 11 Via Caltana a Villanova di Camposampiero in provincia di Padova per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita nel canale di scolo e contro il muretto d’ingresso di un’abitazione: deceduto il conducente.



I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il 41enne alla guida, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo.



I carabinieri hanno eseguito i rilievi per determinare la causa del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa quattro ore con la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale.