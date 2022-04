Finisce in terapia intensiva per essersi masturbato con troppa energia

SVIZZERA – Si chiama pneumomediastino spontaneo, il grave disturbo sviluppato da un ventenne svizzero per essersi masturbato con troppa veemenza. Un entusiasmo che gli è costato caro visto che è finito in rianimazione. La patologia sviluppata dal giovane è data dalla presenza di aria nella cavità mediastinica, vale a dire lo spazio compreso tra i polmoni e tra le cause di questa malattia vi è anche l’intensa attività fisica.



Il ventenne si è quindi presentato all'Ospedale Cantonale della città di Winterthur lamentando forti dolori al torace, difficoltà respiratorie. Fortunatamente i sanitari hanno immediatamente compreso le ragioni del suo stato poiché presentava anche segni di enfisema sottocutaneo (in prole povere, infiltrazione di aria sotto la pelle) e in particolare i tipici scricchiolii del pneumomediastino, causati dalla presenza del gas.



Il ragazzo è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva per 24 ore, dove è stato curato con ossigeno per far fronte alle difficoltà respiratorie e con paracetamolo per contrastare i forti spasmi al torace, inoltre, per evitare possibili infezioni gli sono stati somministrati degli antibiotici. Trasferito poi per alcuni giorni in un reparto comune per restare sotto osservazione e riprendersi dalla brutta esperienza è stato dimesso e ora è in buona salute.