Finisce sotto un treno: la tragedia domenica

PADOVA - Ha atteso l'arrivo di un treno ad alta velocità e si è lasciata cadere lungo i binari. La tragedia è accaduta domenica, a Busa di Vigonza, in provincia di Padova.

Vittima una ragazza di 30 anni originaria di Dolo, in provincia di Venezia, ma residente a Perarolo di Vigonza. Ieri ha deciso di compiere il gesto estremo.



Il drammatico episodio arriva a quasi 2 anni da quando aveva investito a Ponte di Brenta un 61enne padre di famiglia in sella al suo scooter. In quell'occasione centrò l’uomo che perse la vita. Un trauma che le ha segnato per sempre l'esistenza.