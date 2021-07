Finisce ruote all'aria in mezzo alla strada

PORDENONE - Incidente stradale a Pordenone questa mattina 15 minuti prima delle 5 in Viale Treviso, di fronte alla Fiera.

Un’auto prima è finita contro un veicolo parcheggiato a lato della strada per poi, dopo un centinaio di metri, concludere la sua corsa a testa in giù.



L’automobilista è uscito autonomamente dall’auto ed è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale per accertamenti.

Temporaneamente interrotta la viabilità.



I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e la vettura. Presenti sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso.