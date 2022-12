Finisce nel fosso mentre sta consegnando le pizze

PADOVA - Poco prima delle 21:00 di domenica, vigili del fuoco sono intervenuti in via Giusti ad Abano Terme in provincia di Padova per un’auto finita rovesciata in un fossato dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito, intento a consegnare pizze. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale. L’uomo è stato trasferito in ospedale per le cure. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.