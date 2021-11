Finisce nel fosso, l'auto si incendia: muore a 35 anni

MOGLIANO - Incidente mortale nella notte a a Mogliano. Alle 23.30 lungo via Zermanesa all'altezza dello svincolo con via Bonisiolo una Fiat Punto condotta da 35enne trevigiano, Andrea Capano, per cause in corso accertamento, è finita fuori strada.

L'auto è finita in un fossato, incendiandosi. L'auto, alimentata a metano, dopo l'impatto con il ponticello sul fosso a bordo strada si è inciendata. Il conducente è deceduto.

Sul posto i Carabinieri della Stazione Mogliano Veneto, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Treviso con autobotte ed autogru. L'episodio è accaduto in località Zerman.

Il conducente era rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, nelle fiamme. Lunghe le operazioni del caso, concluse fino alle 4.00 del mattino .