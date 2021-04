Finisce nel fosso dopo lo scontro con un'altra auto

PORDENONE - Finisce nel fosso con l’auto: l’episodio è accaduto a Brugnera (Pordenone) ieri verso le 20 lungo la Provinciale 25.



Due le auto coinvolte: una è finita nel fosso. Il conducente è uscito dall’abitacolo distrutto in maniera autonoma.



Sono giunti sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri. L’uomo è stato ricoverato con l’elicottero in ospedale a Udine. Non è in pericolo. OT