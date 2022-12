Finisce nel fosso con l'auto: parroco ricoverato in ospedale

PADOVA - Incidente stradale poco dopo le 10 di martedì 27 dicembre 2022 lungo la SP 91 in via Este Valli Mocenigo a Piacenza d’Adige in provincia di Padova per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo da parte del conducente: un parroco è rimasto ferito. I pompieri accorsi da Este, hanno estratto dalla Fiat 500 il religioso, che è stato preso in cura dal personale sanitario per poi essere trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.