Finisce nel fosso con l'auto, grave il conducente

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Questa mattina, lunedì 19 febbraio, intorno alle 7:30, un grave incidente si è verificato a Giussago di Portogruaro. Due auto, una Smart e una Hyundai, sono finite nel fossato in seguito a una mancata precedenza. Secondo una prima ricostruzione, un uomo proveniente dalla via laterale del Lago non ha ceduto il passo a una donna di Fossalta di Portogruaro che stava percorrendo via Barchiata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori, compresi i vigili del fuoco e il personale del 118. L'uomo coinvolto nell'incidente, di origine straniera, ha riportato gravi lesioni e è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Mestre tramite elicottero del Suem.

Le forze dell'ordine sono attualmente al lavoro per accertare le cause e le responsabilità dell'incidente.