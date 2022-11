Finisce nel fosso con l’auto: è gravissimo

VENEZIA - Poco dopo le 23:00, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP37 in Via Cornarotta incrocio via Scarlatti a Salzano in provincia di Venezia per un’auto finita nel fossato dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito. I pompieri arrivati da Mestre con due squadre tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza la Ford Fiesta ed estratto dall’abitacolo un giovane. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 1:00.