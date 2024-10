Finisce nel fiume Piave, scattano le ricerche

FOSSALTA DI PIAVE (VENEZIA) - Ricerche sono in corso da stamani, da parte dei vigili del fuoco, di un uomo di 78 anni caduto nelle acque del fiume Piave, mentre operava per la movimentazione del ponte di barche "Zamuner" a Fossalta di Piave, nel Veneto orientale. Dalle 5.00 di oggi è impegnati nelle ricerche la squadra dei vigili del fuoco di San Donà (Venezia), esperta in topografia applicata al soccorso, sommozzatori e i droni 'Sapr' del Nucleo regionale del Veneto.

Richiesto anche un sorvolo da parte dell'elicottero del reparto volo di Venezia. Sul posto tecnici dello Spisal e carabinieri, per l'accertamento sulle dinamiche dell'incidente.

Il disperso è socio della società che gestisce il ponte di barche. L'allarme è stato lanciato verso le ore 5:15 da una persona che era in prossimità della struttura, che il manovratore stava aprendo perché il corso d'acqua si era ingrossato. Secondo le prime testimonianze sarebbe scivolato da una delle barche, finendo in acqua. Sul posto è giunta la sindaca di Fossalta di Piave, Alessandra Sartoretto. A causa del maltempo, la strada provinciale che collega il comune a quello vicino di Noventa di Piave era stata chiusa, in attesa del passaggio della piena.