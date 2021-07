Finisce nel canale di scolo e rimane intrappolata nell'auto

VENEZIA - Auto finisce nel canale di scolo: la conducente era rimasta intrappolata. È accaduto mercoledì alle 22 lungo via Libertà a Concordia Sagittaria in provincia di Venezia.



Sul posto i Vigili del Fuoco di Portogruaro che hanno liberato la donna dalle lamiere contorte. La ferita è stata presa in cura dal personale del SUEM e trasferita in pronto soccorso per ulteriori controlli.

Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge.