Finisce fuori strada: ventenne all'ospedale in codice rosso

SAN STINO DI LIVENZA - All’alba di lunedì grave incidente tra San Stino e Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia.

Lungo la statale 14 Triestina, al km 52+200 in località Bivio Loncon, un 20enne ha perso il controllo della vettura ed è finito in un campo agricolo sotto il piano stradale.



Sul posto sono giunti i soccorsi con i vigili del fuoco di Portogruaro che utilizzando cesoie e divaricatori idraulici hanno estratto il giovane dall’auto ridotta ad un ammasso di lamiere. Il 20enne è stato preso in cura dal personale del SUEM, stabilizzato dai sanitari e trasferito in codice rosso in ospedale.

Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge.