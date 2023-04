Finisce fuori strada e rimane ruote all'aria sul campo

PADOVA - Poco prima delle 13:30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 516 dei Pescatori al km 23, a Codevigo (PD) per un’auto rovesciatasi nel campo agricolo adiacente la strada, dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito. La squadra giunta da Piove di Sacco ha messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente rimasto incastrato e preso poi in cura dai sanitari del Suem 118. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.