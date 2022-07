Finisce fuori strada con la moto, morto

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PORDENONE) - Un giovane, di 28 anni, originario del Burkina Faso e residente a Spilimbergo (Pordenone), è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 21 di martedì 26 luglio a San Giorgio della Richinvelda (Pordenone).

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, il giovane ha perso il controllo della propria moto ed è finito fuori strada, in una vigna: il decesso è intervenuto all'istante.

Sul posto sono giunti anche l'equipe medica dell' Elisoccorso notturno e i Vigili del fuoco.