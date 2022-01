Finisce fuori strada con l’auto

PORDENONE - Fuoriuscita autonoma questa mattina, mercoledì, alle 6.40, a Brugnera, in via Ungaresca.

Il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada: la fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri veicoli. Al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto le cause del sinistro.



La persona alla guida dell'auto è riuscita a uscire da sola dall'abitacolo; fortunatamente, ha riportato solo escoriazioni. Sul posto la prima partenza dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone per la messa in sicurezza del veicolo.