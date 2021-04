ROVIGO - Finisce fuori strada con l’auto: è accaduto ieri sera verso le 22.30 in Via Martiri di Belfiore a Rovigo.



Nonostante la violenza dell’impatto, per 21enne al volante soltanto ferite lievi: è uscita dall’auto in maniera autonoma.



Il personale sanitario ha portato la ragazza comunque in ospedale per precauzione.Sul posto Vigili del Fuoco e Polstrada. OT