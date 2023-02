Finisce contro il muro di recinzione di una casa: autista ferito

MUSILE DI PIAVE - Poco prima delle 20:00 di ieri, 31 gennaio 2023, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 44 in Via Caposile a Musile di Piave per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita contro il muro di recinzione di un’abitazione: ferito l’autista. I vigili del fuoco accorsi da San Donà, hanno messo in sicurezza l’auto e l’armadio di due contatori dell’Enel divelti, finiti davanti la porta dell’abitazione, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale del Suem. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.