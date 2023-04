Finisce con l'auto nel lago: muore un uomo di trent'anni

PORCIA (PORDENONE) - Tragedia nella notte nel Pordenonese. Nelle prime ore di sabato 1 aprile a Porcia un uomo di circa 30 anni è morto in un tragico incidente stradale. Il fatto è avvenuto in via Cartiera a Rorai Piccolo, poco prima delle 5. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ili conducente di un'auto ha perso il controllo e la vettura è finita in un laghetto. All'interno della vettura c'erano l'uomo e una donna. Quest'ultima è riuscita a uscire da sola. Un poliziotto si è gettato in acqua per cercare di salvare l'altra persona rimasta all'interno dell'abitacolo. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone, quello dell'automedica proveniente da Pordenone e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo e la donna che viaggiavano sulla macchina. Hanno preso in carico anche il poliziotto.Per il 29enne ,dipendente di un ristorante della zona di nazionalità Dominicana , è stata avviata subito la rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo però, per lui, è stato decretato il decesso durante il trasporto in codice rosso all'ospedale Santa Maria degli Angeli. Per la donna e per il poliziotto è stato disposto il trasporto all'ospedale Santa Maria degli Angeli in codice giallo per ipotermia. Sul posto, per quanto di competenza, i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.