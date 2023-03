Finisce con l'auto nel canale di scolo: giovane grave in ospedale

PADOVA - Grave incidente stradale alle 17:00 circa di domenica 12 marzo 2023 in località Silvelle in Via Ramo a Trebaseleghe per un’auto finita in un canale di scolo: ferito il giovane conducente. I pompieri arrivati dal distaccamento di Cittadella e Castelfranco, hanno messo in sicurezza la Fiat 500 ed estratto l’autista rimasto incastrato al posto guida. Il giovane è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato ed elitrasportato in ospedale. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.