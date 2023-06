Finisce con l'auto fuoristrada e sbatte contro una colonnina del gas

PORDENONE - Incidente nella notte. I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti ad Aviano alle 1.55 della notte di oggi 10 giugno, in Via Aeroporto per un’uscita autonoma di strada di un veicolo. Il conducente è uscito illeso autonomamente dall’abitacolo della vettura. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza tutta l’area tra qui anche una colonnina del gas che era stata danneggiata a seguito dell’impatto. Sul posto anche i Carabinieri e personale Italgas.