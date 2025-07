Finisce con l'auto contro una recinzione, abbatte un palo e si ribalta al centro della carreggiata

VICENZA - Alle prime luci dell’alba di domenica, in via Mazzini a Mussolente, una Citroën ha perso il controllo, finendo contro una recinzione metallica e abbattendo un palo della linea telefonica, per poi ribaltarsi al centro della carreggiata.



L’incidente è avvenuto intorno alle 4:00. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, ripristinando le condizioni di sicurezza per la circolazione.



La conducente è stata assistita dal personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti.



Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica del sinistro.