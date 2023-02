Finisce con l'auto contro un albero: morto un uomo

JESOLO - Ennesimo incidente mortale in Veneto: l'episodio è avvenuto in via Ca' Gamba questa mattina, 18 febbraio alle 11. Ad avere la peggio è stato un 39enne di Jesolo. La vittima stava guidando una Opel Corsa nella direzione del Lido.

Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e la Opel si è schiantata contro un platano sulla destra della carreggiata. L’auto sarebbe stata interessata da un principio di incendio.

L' uomo è stato liberato estratto dai pompieri, accorsi sul posto assieme a 118 e polizia locale. Purtroppo è deceduto poco dopo. La strada verso il lido è stata chiusa durante i soccorsi.