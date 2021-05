Finisce con l'auto contro il guardrail, arrivano i Carabinieri e se la prende con loro

SAN DONÀ DI PIAVE – Sbatte contro il guardrail, poi se la prende con i Carabinieri.



È accaduto sabato verso le 21: un 30enne operaio, pregiudicato, stava guidando lungo Via Argine San Marco a San Donà: all’altezza di Via Noventa ha perso il controllo della sua utilitaria finendo addosso al guard rail.



Passanti hanno avvisato i Carabinieri: spazientito per l’arrivo dei militari, il 30enne si era infuriato, tanto da arrivare a minacciarli.



Poi si è scagliato contro uno dei militari cercando di sferrargli un pugno che per fortuna ha solo sfiorato il Carabiniere.



In auto in quel momento c’era un ventenne che non si è mosso dal sedile. Bloccato e condotto all’Ospedale, il 30enne ha anche rifiutato ogni accertamento sul suo stato alcolico.



Arrestato, è finito ai domiciliari in attesa del processo per direttissima svoltosi stamani e al termine del quale si è visto convalidato l’arresto e condannato a 10 mesi di reclusione, pena sospesa: dovrà però impegnarsi in lavori di pubblica utilità.