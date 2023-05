Finisce con l'auto contro due vetture parcheggiate: donna ferita

PORDENONE - I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti nella notte verso le ore 01.00 a San Quirino in via San Rocco nei pressi dell’azienda agricola “Borgo delle rose”, per un incidente stradale. Un’autovettura, per cause ancora da definire, ha perso il controllo andando a impattare contro due auto parcheggiate a bordo strada. La conducente, uscita autonomamente dall’auto, é stata condotta dai sanitari in ospedale a Pordenone per accertamenti. Fortunatamente non ci sono stati altri feriti , in quanto al momento dell’incidente era in corso una festa con numerose persone nell’azienda agricola lì vicino. Sul posto personale sanitario con un’ambulanza e carabinieri per quanto di competenza.