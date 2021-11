Finisce con l’auto sulle rotaie del tram

TRIESTE - Particolare intervento domenica mattina poco dopo le 9 a Trieste, Via di Romagna, per una persona finita sui binari del tram con la Mercedes A170.

Dopo aver percorso un tratto l’uomo è rimasto bloccato sulle rotaie.



Vigili del fuoco sul posto con la prima squadra e l’autogrù per liberare l’autovettura dalla sede ferroviaria.

Le cause sono ancora in fase d’accertamento: non è chiaro cosa abbia spinto il conducente a percorrere quel tratto.