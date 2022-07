Finisce in canale e muore, a dare l'allarme il suo cane

VICENZA - Quando il suo padrone è scivolato nel canale, scomparendo nelle acque del torrente Bisatto, nell'area dei Colli Berici, in provincia di Vicenza, Black, un cagnolino di piccola taglia è subito tornato al punto di partenza, uno dei bar frequentati dal suo compagno umano nella piazza di Ponte di Nanto per dare l'allarme.



Una richiesta di aiuto che gli avventori del locale, conoscendo bene il padrone e le sue abitudini, hanno subito capito, tanto che si sono messi a cercarlo. Quando lo hanno trovato, purtroppo, l'uomo era ormai morto in acqua, dove è caduto probabilmente per un malore.