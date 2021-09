Finisce avvolta tra le fiamme dopo essersi appoggiata a un fornello acceso

ABANO TERME - Viene avvolta dalle fiamme dopo essersi appoggiata erroneamente ad un fornello.

Grave incidente oggi all’ora di pranzo per un’anziana di 94 anni, mentre stava preparando il pasto nella sua abitazione di via Puccini ad Abano Terme, in provincia di Padova,



L’allarme è scattato da subito: sul posto i sanitari del 118 che hanno ricoverato la donna in ospedale a Padova. La prognosi è riservata.