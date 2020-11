Fingono l'acquisto on-line, truffano il venditore e gli spillano 1200 euro

PREGANZIOL - I Carabinieri della Stazione di Mogliano Veneto hanno denunciato per truffa in concorso due persone.



Si tratta un soggetto del piovese classe 1959 e la correa 70enne originaria del varesotto, entrambi gravati da pregiudizi.



Nell'agosto scorso, fingendosi interessati all'acquisto di 4 cerchi in lega posti in vendita su sito on line da un 53enne di Preganziol, sono riusciti a farsi accreditare 1200 euro da quest'ultimo, rendendosi poi irreperibili all'acquirente.