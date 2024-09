Fingono di avere 18 figli per raggirare lo stato

Ha dell’incredibile ciò che è successo in Inghilterra: due coniugi, entrambi quarantaquattrenni, sono riusciti ad ingannare lo Stato inglese per anni, fingendo di avere molti più figli di quanti ne avessero in realtà.

La truffa ha avuto inizio nel 2012, quando la donna ha incominciato a lavorare per un’associazione governativa inglese che si occupa di fisco. La signora si occupava specificamente di elaborare il credito di imposta sui minori e così è nata la frode: prima la dichiarazione d’invalidità per i loro tre figli, esistenti ma in perfetta salute, poi la vera e propria invenzione di altri due figli. Gradualmente l’impiegata statale ha incominciato a falsificare anche i dettagli bancari di altre 3 famiglie, così da far entrare i soldi in conti gestiti da lei, arrivando a così a fingere l’esistenza di ben 18 bambini.

Se tutto fosse andato secondo i piani, sarebbero riusciti a rubare 435mila euro. La polizia britannica, una volta scoperto l’imbroglio, ha condannato la donna a due anni e quattro mesi di carcere, mentre al marito è stato applicato un provvedimento di pena spesa.

