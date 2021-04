Finge la rapina: vuole recuperare così del denaro per comprarsi la droga

VITTORIO VENETO - Finge una rapina per avere così il denaro sufficiente per comprarsi la droga.



Venerdì i Carabinieri della Stazione di Vittorio Veneto hanno deferito alla Procura della Repubblica di Treviso, in stato di libertà, un 22enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di simulazione di reato e procurato allarme.



Verso la fine del mese di gennaio scorso il giovane si era presentato presso presso la caserma dell’Arma vittoriese per denunciare una rapina di cui sarebbe stato vittima a Mestre da alcuni sconosciuti magrebini, uno dei quali l’aveva minacciato impugnando un coltello a serramanico.



A seguito della rapina i malviventi avrebbero rubato un telefono cellulare, un orologio e del denaro contante.



La versione dei fatti appariva in alcuni punti lacunosa e poco credibile, come nel punto in cui il ragazzo riferiva che sarebbe riuscito a farsi restituire dai malfattori la scheda SIM contenuta nel telefono rubato.



Gli accertamenti effettuati in Mestre non hanno poi fornito elementi utili alle indagini, mentre da successivi approfondimenti sul cellulare “rubato”, i Carabinieri hanno scoperto che, dopo la presunta rapina, il dispositivo risultava in uso ad un soggetto straniero residente a Cimadolmo.



A seguito di verifica effettuata presso l’abitazione di quest’ultimo, è stato accertato che il possesso del telefono non era avvenuto a seguito di rapina ma che il dispositivo era stato regolarmente acquistato presso un negozio specializzato del trevigiano.



A questo punto è scattato un controllo dal rivenditore: il titolare ha riferito che lo smartphone in questione era stato regolarmente venduto al ragazzo di Cimadolmo e che i due oggetti, qualche tempo prima, gli erano stati venduti proprio dal giovane che aveva denunciato la rapina, conosciuto al commerciante in quanto suo cliente da tempo.



Il fondato sospetto dei militari dell’Arma è che il ragazzo abbia denunciato falsamente la rapina per “coprire” la vendita di cellulare e smartwatch e utilizzare il denaro ricavato per l’acquisto di stupefacente.