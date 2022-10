Fine vita, l'opposizioni in Veneto: "Necessario garantire un percorso oggettivo"

VENEZIA - I consiglieri regionali dell'opposizione in Veneto hanno presentato una mozione per impegnare la Giunta "a garantire, sul piano regionale, a tutte le persone che avanzano richiesta di fine vita un percorso oggettivo, rapido e scevro da qualunque tipo di condizionamento esterno" e di "promuovere, presso tutte le istituzioni, il principio per cui il ruolo della politica è quello di garantire la libertà di scelta astenendosi da qualunque intervento, anche ideologico, potenzialmente in grado di coartare o comunque condizionare la libera scelta delle persone".

La prima firmataria della mozione è la capogruppo del MoVimento 5 Stelle, Erika Baldin: "Siamo d'accordo - commenta in una nota - con le parole pronunciate nei giorni scorsi da Zaia e auspichiamo che questa possa essere la posizione di tutto il Consiglio regionale, per questo abbiamo presentato la mozione che riprende i concetti espressi dal presidente.

Questo a dimostrazione che il fine vita non è un tema politico, ma che riguarda la sfera della libertà personale di ognuno. Il ruolo delle istituzioni dev'essere quello di garantire effettivamente, in concreto, questa libertà, rispettando la sofferenza e le scelte di chi soffre. Speriamo che in questa materia - conclude - il nuovo governo ascolti le parole di Zaia e del Veneto".