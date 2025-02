Fine vita, Camani (Pd): "Zaia, da paladino dei diritti civili a obbediente al capo"

VENEZIA - Vanessa Camani, capigruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, ha espresso forti critiche nei confronti del presidente Luca Zaia riguardo alla gestione del tema del fine vita. Camani ha sottolineato come Zaia, pur presentandosi inizialmente come un paladino dei diritti civili, abbia mostrato un comportamento incoerente quando si è trattato di prendere decisioni concrete. "Il presidente, a parole, si è sempre posto come il difensore dei diritti civili, pronto a combattere con determinazione sulla questione del fine vita", ha dichiarato Camani. "Ma, quando è arrivato il momento di agire, ha trovato sempre una scusa per rinviare il momento delle scelte e fare melina".



Il giudizio di Camani si concentra in particolare su una recente dichiarazione di Zaia, che ha annunciato l'emissione di una circolare destinata a uniformare le procedure relative al fine vita per tutte le Ulss del Veneto. Tuttavia, il presidente ha allo stesso tempo preso una posizione cauta, utilizzando l'impugnazione della legge approvata dalla Regione Toscana come giustificazione, rallentando il processo. "Questa volta Zaia ha fatto una mossa strategica per evitare di prendere decisioni definitive", ha affermato Camani.



"La verità è che, ancora una volta, il presidente deve piegarsi ai diktat della sua stessa maggioranza, che da Roma e Bruxelles gli impone cosa fare. E, preoccupato per il proprio futuro politico, probabilmente considera più vantaggioso evitare conflitti con gli alleati". Camani ha concluso il suo intervento esprimendo preoccupazione per le persone più vulnerabili che potrebbero pagare il prezzo di questa indecisione. "Peccato che a soffrire siano proprio le persone più fragili e vulnerabili, che avevano creduto nelle parole del presidente Zaia. Questo continuo tira e molla sulla pelle delle persone è cinico e disumano", ha dichiarato la capigruppo del Pd.