Fine vita: "È il momento della serietà. Zaia smetta di nascondersi, ogni oltre calcolo politico"

VENETO - Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Veneto, ha lanciato un appello al presidente Luca Zaia, sollecitandolo ad affrontare la questione del fine vita con serietà e senza più calcoli politici. La dichiarazione arriva dopo la decisione del collegio di garanzia della Regione Toscana, che ha confermato la piena conformità della legge sul fine vita con lo Statuto regionale, respingendo il ricorso del centrodestra. Secondo Camani, è il momento che Zaia dimostri coraggio e prenda una posizione chiara sul tema. "Ci sono momenti in cui, in politica, devono valere di più la serietà e il coraggio, sopra ogni calcolo di opportunità", ha dichiarato la capogruppo. Camani ha aggiunto che se il presidente della Regione Veneto è davvero convinto della necessità di avanzare nei diritti civili, come sostenuto anche dal Pd, dovrebbe fare la scelta giusta e non temere di prendere una posizione diversa rispetto a quella del centrodestra, in particolare rispetto alla linea di Salvini.



L'appello di Camani si basa anche sull'azione intrapresa dalla Regione Toscana, che ha adottato una posizione forte sul tema, offrendo un esempio di coraggio politico. "Se davvero i pessimisti non fanno fortuna, come recita il mantra del presidente, lo stesso possiamo dire di chi non ha coraggio", ha aggiunto la capogruppo. Camani ha ricordato inoltre che Zaia aveva promesso di redigere un regolamento sul fine vita, ma finora non ha preso provvedimenti concreti. La leader del Pd veneto ha anche messo in evidenza che il Governo non ha ancora impugnato la legge toscana, un segno che potrebbe indicare una certa incertezza nelle posizioni dell'esecutivo. "Dunque, che senso ha attendere ulteriormente? Si vada al vedo, lo si faccia con serietà e coraggio", ha concluso Camani, invitando Zaia a fare un passo avanti senza temere le pressioni politiche.