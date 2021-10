Finanziato il progetto di un percorso pedonale protetto lungo via Castelletto a Farra di Soligo

FARRA DI SOLIGO- Nella seduta di fine settembre, la Giunta comunale ha approvato l’accordo tra Regione Veneto e Comune di Farra di Soligo per la realizzazione dell’intervento “della messa in sicurezza di un percorso pedonale protetto lungo la SP 32 in Via Castelletto”, il cui progetto era già stato approvato a maggio 2021.

“Siamo davvero orgogliosi di essere riusciti ad ottenere il finanziamento della Regione Veneto per la realizzazione di questo tratto di percorso pedonale, che collegherà Farra alla frazione di Col San Martino e che da anni i cittadini richiedono per potersi muovere in sicurezza lungo la provinciale” commenta il Sindaco Mattia Perencin. “Il percorso, che sarà completato anche con l’illuminazione pubblica a led, rientra nel più ampio progetto di valorizzazione del nostro territorio diventato patrimonio Unesco e nella filosofia della rete di Cittaslow, che ha come obiettivo sia il miglioramento della qualità della vita in città, anche rallentandone il ritmo, che della sicurezza degli abitanti e di coloro che desiderano godere degli splendidi paesaggi e del buon cibo del nostro territorio.”

L’opera sarà realizzata con un cofinanziamento regionale di € 237.500 a fronte di una spesa complessiva di € 475.000,00. I lavori saranno avviati entro la metà del 2022.