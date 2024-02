Finanza sequestra 182mila articoli tarocchi di Carnervale

VENEZIA - La Guardia di finanza di Venezia, in occasione del periodo del Carnevale, ha ulteriormente incrementato le attività di contrasto all'abusivismo commerciale in tutta l'area della provincia, sequestrando 182.000 articoli di vario genere, principalmente maschere e costumi di Carnevale, in quanto potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

L'operazione è stata condotta nell'ambito di una serie di controlli volti a contrastare l'importazione e la vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalle normative italiane ed europee. I controlli si sono focalizzati su un'attività commerciale di Mira, gestita da un cinese, dove erano esposti per la vendita, numerosi articoli privi delle indicazioni relative all'importatore/distributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose. L'uomo è stato segnalato alla Camera di commercio per stabilire le sanzioni pecuniarie.