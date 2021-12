Finalmente! A fine anno chiude uno dei cantieri più datati di Vittorio: peccato che i lavori non siano mai cominciati.

EDITORIALE – Si dice che ci siano certezze che rassicurano ma forse non è questo il caso. Mi riferisco ai diversi cantieri di lunga data presenti (in alcuni casi da decenni) a Vittorio Veneto e mai decollati. Edifici storici, in alcuni casi di pregio architettonico, in abbandono e avvolti da impalcature che oramai sono diventate quasi di diritto parte del paesaggio.



Torno su un tema già affrontato da OggiTreviso, poiché leggendo il cartello di un palazzo vittoriese (superfluo puntualizzare quale, lo conoscono tutti) si apprende che il 31 dicembre 2021 i lavori dovrebbero essere ultimati; informazione che dovrebbe essere motivo di esultanza visto che l’immobile è “impacchettato” da tempo immemore, peccato che il restauro non sia mai cominciato. Intendiamoci, prendo spunto da quanto accade a Vittorio Veneto ma il fenomeno è diffuso anche in molte altre città.



Nel caso citato di cui vi diamo testimonianza con le foto pubblicate, è prevedibile che con il 1° gennaio 2022 verrà nuovamente cambiata la data di fine cantiere, così come già fatto in passato giacché in archivio abbiamo trovato un precedente del 2018, con buona pace di chi vorrebbe veder restituiti al decoro cittadini immobili che fanno parte della storia di Vittorio. Il sindaco, Antonio Miatto, intervenuto solo pochi mesi fa sulla questione, ha ipotizzato un escamotage per dissuadere in qualche modo chi, pur nel diritto, trascina per anni questo stato di cose.



La proposta è di aumentare gli oneri monetari per chi chiede di protrarre i lavori: scelta saggia che è auspicabile venga attuata quanto prima e magari imponendo importi degni di nota. Intanto ai cittadini che amano la bella Vittorio Veneto e desiderano vederla tornare al suo splendore, senza antichi palazzi di pregio avvolti da impalcature e teloni, non resta che mettere tra gli auspici del nuovo anno la speranza di un cambio di rotta!



