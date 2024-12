Finale amaro a Sassari, Treviso perde in volata

SASSARI - La Nutribullet Treviso Basket esce sconfitta dal PalaSerradimigni di Sassari al termine di una battaglia di 40 minuti decisa da un grande Bibbins nel finale. Per coach Vitucci ci sono 22 punti di un ritrovato D’Angelo Harrison ma in doppia cifra vanno anche Mascolo (16), Bowman (15), Paulicap (13) e Mezzanotte (11).

LA CRONACA:

La Nutribullet, a caccia della sesta vittoria consecutiva, si presenta al PalaSerradimigni priva di Olisevicius e Mazzola; il Banco di Sardegna invece deve fare a meno di Sokolowski, vecchia conoscenza trevigiana. Coach Markovic schiera dall’inizio Bibbins, Fobbs, Veronesi, Bendzius e Halilovic; Frank Vitucci parte “piccolo” con Mascolo, Bowman, Harrison, Alston e Paulicap.

Halilovic segna i primi due dell’incontro, la risposta arriva immediata da Harrison che in backdoor sfrutta l’assist di Mascolo. Entrambe le squadre cercano soluzioni dentro l’area: Halilovic e Paulicap si scambiano un paio di canestri, ma il primo sorpasso arriva con la volata di Bowman, 6-7 dopo 3′. La sfida prosegue con continui sorpassi e contro-sorpassi con Paulicap ed Harrison a bucare la retina avversaria. Il 3/3 a cronometro fermo di Bendzius è cancellato dalla clamorosa schiacciata di Pauly Paulicap che nell’azione successiva ne mette altri 2. Da una grande difesa di squadra parte la transizione che regala a Dee Harrison lo spazio per la tripla che vale il 13-18. È il momento di Ky Bowman: l’ex Warriors spara 11 punti consecutivi e Sassari resta in scia solo grazie alle triple di Veronesi e Tambone. Il primo quarto finisce 22-29!

Fobbs e Macura aprono il secondo periodo dalla lunetta, Vincini accorcia il divario ma Pellegrino fa sentire i muscoli e TVB resta avanti di 6. Cappelletti dimezza lo svantaggio ma è ancora Pellegrino, con il 2/2 a muovere il tabellone. Sassari inizia trovare canestri con continuità, la Nutribullet però è concentrata e sfrutta il vantaggio di fisico di Alston per il +3 con cui si entra nella seconda metà del quarto. La Dinamo rientra fino al -2, ma 4 punti consecutivi di Bruno Mascolo ricacciano indietro i padroni di casa e obbligano Markovic al timeout. Bibbins avvicina Sassari dalla lunetta, Mascolo però lavora bene anche a rimbalzo offensivo e mantiene i 6 punti di divario. Bendzius spara da lontano ma Justin Alston sente la sfida e ne mette 5 in fila; il break continua con il no-look di Bowman per il taglio di Paulicap che arriva in doppia cifra e mette 8 punti tra le squadre. Il Banco di Sardegna non molla e piazza un 4-0, questa volta è Vitucci a fermare il match. L’ultimo canestro è di Bowman, già a quota 15 personali, per il 45-51 di metà gara.

Dee Harrison apre la ripresa con un elegante jumper, Sassari però è rientrata dagli spogliatoi con altro piglio così Bibbins, Fobbs e Bendzius portano in vantaggio i Sardi consigliando Vitucci al timeout. Il lituano della Dinamo spara 8 punti in 3 minuti e TVB scivola sul -7. A far ripartire la Nutribullet ci pensa Harrison dalla lunetta, Sassari però è in fiducia e trova ancora punti; a fermare il break è Andrea Mezzanotte con una tripla di grande personalità per il 64-58 di metà terzo quarto. Harrison e Paulicap muovono il punteggio ma il Banco di Sardegna scappa sul +9 con l’incursione di Fobbs. Arrivano punti da vicino con Mezzanotte e Paulicap, e Macura con il floater trova il -5. Veronesi dall’angolo mette una tripla importante, ma D’Angelo Harrison, da capitano, risponde allo scadere di terzo quarto: all’ultima pausa è 74-69.

Si riparte con un 4-0 di Sassari, Pellegrino ci mette il fisico in entrambe le metà campo e si guadagna un viaggio in lunetta che scuote TVB. Mascolo suona la carica: segna 4 punti e manda a schiacciare Mezzanotte per il -1 a 5’45” dal termine. Halilovic segna al rientro dal time out, Bruno Mascolo però è in ritmo e dalla media segna con il fallo: 2+1 ed è parità a quota 80. Il playmaker campano della Nutribullet è inarrestabile e firma anche il sorpasso biancoazzurro. Altro recupero e 1/2 di Torresani per l’81-83 con 4′ da giocare. Che battaglia: la Dinamo ci prova ancora, Mezzanotte ne mette due con una magata mancina ma Halilovic trova il +3 con un paio di minuti sul cronometro. JP Macura dalla lunetta porta Treviso ad una sola lunghezza verso un finale al cardiopalma. Bibbins allo scadere dei 24″ infila una tripla pesantissima, la Nutribullet non si arrende, attacca bene e torna a -2 con Harrison. Justin Bibbins trova un altro grande canestro ma non è ancora finita perchè Harrison ne mette altri 2 per il 93-91 a 26″ dal termine. Bibbins viene mandato in lunetta e fa 1/2, ma ancora D’Angelo Harrison con la tripla frontale pareggia a quota 94 con 10″ sul cronometro. Bibbins vola dall’altra parte e va in lunetta riportando avanti il Banco di Sardegna. Nell’ultimo possesso ci prova ancora Harrison che però trova il bersaglio grosso: al PalaSerradimigni finisce 96-94.

Coach Frank Vitucci dalla sala stampa del PalaSerradimigni dopo la partita contro la Dinamo Sassari, terminata 96-94.

“Sapevamo sarebbe stata una partita dura anche dal punto di vista fisico. Purtroppo questa volta il finale non ci ha arriso, nonostante fossimo riusciti ad arrivare in parità con 10” da giocare. Questa volta è girata dall’altra parte… piccole cose che fanno grandi differenze a fronte di una partita che abbiamo interpretato molto bene, soprattutto nella prima parte di gara. Nel terzo quarto abbiamo subito qualche transizione di troppo che gli ha fatto segnare qualche tripla che li ha portati in partita e poi in vantaggio. Anche sta volta nel finale di gara abbiamo dimostrato un buon carattere riportandoci sotto fino a ri-pareggiare la gara nonostante i problemi di falli di Bowman.

C’è un po’ di rammarico per i due punti, come sempre in questi casi, più che per la classifica di oggi per mettere un po’ di punti per questo finale di girone d’andata. Guardare troppo avanti non fa mai bene.

Bene a rimbalzo ma troppe palle perse, soprattutto nella seconda metà di gara. Abbiamo comunque segnato 94 punti, ma le perse ci hanno tolto un po’ di equilibrio: dobbiamo abituarci a giocare contro squadre fisicamente più pesanti, già dalla settimana prossima ovviamente che giocheremo contro Milano”.

La Nutribullet torna in campo dopo Natale, domenica 29 alle 17.30 al Palaverde contro la corazzata EA7 Milano.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI - NUTRIBULLET TREVISO BASKET 96-94

BANCO DI SARDEGNA: Bibbins 22 (3-5, 3-4), Fobbs 12 (5-6, 0-7), Veronesi 10 (3-6 da 3), Bendzius 16 (1-3, 3-5), Halilovic 20 (8-8); Cappelletti 9 (2-4, 1-2), Tambone 3 (1-5 da 3), Vincini 4 (1-2), Renfro (0-2). Ne: Piredda, Vasselli, Trucchetti. All.: Markovic

NUTRIBULLET: Mascolo 16 (6-9, 0-4), Bowman 15 (3-5, 3-7), Harrison 22 (4-6, 3-7), Alston 7 (1-2, 1-1), Paulicap 13 (6-7); Torresani 1 (0-1 da 3), Mezzanotte 11 (4-6, 1-2), Pellegrino 4 (0-1), Macura 5 (2-2, 0-4). Ne: De Marchi, Spinazzè. All.: Vitucci

ARBITRI: Lo Guzzo, Perciavalle, Nicolini

NOTE: parziali 22-29, 45-51, 74-69. T.l.: S 23/29, T 18/23. Da 2: S 20/30, T 26/38. Da 3: S 11/29, T 8/25. Rimbalzi: S 21 (5 off., Bendzius 6), T 38 (13 off., Harrison e Mascolo 6). Assist: S 17 (Bibbins 8), T 17 (Bowman e Harrison 5). Perse: S 7, T 15 (Mascolo 5). Recuperi: S 9, T 4. 5 falli: Bowman 39’53” (84-84).

