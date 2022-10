Filosofia Zero.

La filosofia è qui intesa come stile di vita, in cui il discorso teorico si lega all’esperienza pratica e da essa trae ancora più valore perché legato al contesto esistenziale e sociale delle nostre relazioni.

Non è solo un breve corso di filosofia, ma un corso dove si fa filosofia, ovvero si impara a esercitare uno sguardo critico sulla realtà quotidiana, a interrogarsi sulle questioni del mondo, ad andare oltre la superficie delle cose e a prendere in considerazioni il mondo che ci circonda con le molteplici e complesse sfumature che lo compongono.

Obiettivi formativi

Attraverso un percorso articolato, almeno inizialmente in cinque incontri, intendiamo coinvolgere i cittadini in un esercizio di pensiero e conoscenza attraverso una serie di lezioni di introduzione alla filosofia delle origini. Obiettivo è dunque la presentazione dell’iniziale sviluppo cronologico e tematico della storia del pensiero e in particolare dei moti dell’animo umano alla ricerca del senso della propria esistenza.

Modalità

Gli incontri si svolgono in parte frontalmente in parte sotto forma di dialogo socratico. Si predilige l’integrazione fra queste due forme, in modo da fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici per poter poi aprire il confronto dialogico sui temi presentati all’incontro. Così da stimolare il pensiero, la sua elaborazione e la sua argomentazione espositiva.

A chi si rivolge

Gli incontri proposti di seguito, sono rivolti a giovani e adulti che non hanno mai avuto la possibilità di avvicinarsi alla filosofia e che vogliono capire che cosa sia, quando, dove e come sia nata, e soprattutto quale sia l’importanza decisiva che riveste alla luce della complessità del tempo presente per l’esistenza di ciascuno. Possono dunque partecipare tutti coloro che intendono usufruire di un importante occasione di apprendimento, sperimentazione di pratica del pensiero e conoscenza dell’uomo e della realtà.



Prerequisiti

Non sono previsti prerequisti. Il corso sarà tenuto dal dott. Alessandro Tonon

CALENDARIO INCONTRI 2022



18 Ottobre - In principio era la meraviglia: l’inizio della ricerca filosofica

2 Novembre - Ionici e pitagorici, i primi filosofi

15 Novembre - Tra verità ed errore, tra essere e divenire

29 Novembre - I sofisti, Socrate e la filosofia come stile di vita

13 Novembre - Platone e la vocazione politica della filosofia





INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Quota singola di partecipazione per cinque incontri € 80,00

porta chi vuoi ( 2 pers.) al costo di € 140,00

Il corso si avvierà con un minimo di 15 partecipanti, qualora non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti, l’associazione La chiave di Sophia, rimborserà integralmente la quota di partecipazione. In caso di assenza ad una o più date del corso, NON verrà rimborsata la quota.

L’iscrizione al corso verrà confermata una volta ricevuto il pagamento della quota di partecipazione.

SCARICA IL MODULO DI ISCRIZIONE

e invialo a info@lachiavedisophia.com