Filma un insegnante che compie atti osceni e lo fa denunciare

VICENZA - La polizia di Vicenza ha denunciato un insegnante di 40 anni per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo è stato scoperto dagli agenti, su segnalazione di una mamma informata dalla figlia: il 40enne si trovava nella propria auto davanti ad una scuola della città e compiendo atti osceni - secondo il racconto - aveva anche cercato di attirare la sua attenzione tenendo aperta la portiera, ma la ragazzina ha filmato la scena con il cellulare. La cosa, ha raccontato, si era ripetuta il giorno precedente. Gli agenti hanno acquisito le immagini e, proprio grazie al filmato, sono risaliti alla targa del veicolo e al suo proprietario. L'uomo è stato accompagnato in Questura dove ha ammesso l'accaduto. È quindi scattata la denunciato alla Procura per atti osceni nei confronti di minorenni. (ANSA)