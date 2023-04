Filippo va a pescare a Lignano, si trova davanti uno squalo

LIGNANO - Non capita tutti i giorni di andare a pescare e trovarsi, appeso all’amo, uno squalo. Non succede spesso, soprattutto, a Lignano Sabbiadoro. La vicenda accaduta nei giorni scorsi a Filippo, 13enne di Udine, è alquanto inusuale: il ragazzino, socio del Tuna Club di Lignano Sabbiadoro, era a pesca al largo della città balneare quando ha sentito qualcosa di grosso abboccare all’amo. Ha subito pensato a un tonno gigante, e invece si trattava di uno squalo volpe lungo circa tre metri e pesante almeno un quintale. Il ragazzino non si è fatto prendere dal panico, ha recuperato il pesce e poi l’ha lasciato andare in mare. I pescatori del Tuna Club che hanno assistito alla scena hanno spiegato che si tratta di uno squalo volpe, che di solito non attacca l’uomo. Certo è che, trovarselo nel mare di Lignano, deve fare un certo effetto.