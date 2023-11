Filippo Turetta a Venezia sabato mattina

VENEZIA - Filippo Turetta verrà consegnato alle autorità italiane sabato 25 novembre, e arriverà a Venezia. Lo ha riferito il legale del giovane, Giovanni Caruso. Un aereo dell'Aeronautica militare partirà alle ore 8.00 da Roma, e arriverà alle 10.00 a Francoforte per prelevare Turetta. La partenza dallo scalo tedesco è prevista per le 10.45, con destinazione Venezia.

L'atterraggio dell'aereo con Turetta è previsto attorno alle 12.30 all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Dallo scalo di Francoforte e per tutta la durata del viaggio, l'ex fidanzato di Giulia sarà accompagnato dagli uomini del Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Scip) e una volta atterrato sarà portato negli uffici della Polizia di frontiera, dove gli verrà notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Giulia. A quel punto, Turetta sarà preso in custodia dai carabinieri e trasferito in carcere, dove sarà messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Dovrebbe venire condotto alla casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia, che si trova a ridosso del palazzo di Giustizia di piazzale Roma. Il Gip ha cinque giorni di tempo per lo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia, a partire dal momento della notifica del mandato d'arresto europeo, che verrà formalmente fatta a Francoforte.

