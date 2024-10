Filippo Turetta domani per la prima volta in aula

VENEZIA - Filippo Turetta sarà presente domani per la prima volta in un'aula di Tribunale, nella seconda udienza del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, in corso a Venezia. Lo ha confermato all'ANSA il prof Giovanni Caruso, difensore dell'imputato. "Alla luce delle numerose richieste pervenute, il prof. Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta - dice una sua nota - conferma che domani l'imputato sarà presente in udienza avanti la corte d'Assise e si sottoporrà all'interrogatorio".