Filippo potrebbe essere già all’estero: ultimo avvistamento a Lienz in Austria

VENEZIA - Filippo Turetta, il 22enne indagato per il tentato omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, molto probabilmente si troverebbe già da giorni all’estero. È quanto emerge dalle ultime indiscrezioni sulla drammatica vicenda che sta tenendo il Veneto con il fiato sospeso. Infatti, l’ultimo avvistamento concreto e verificato del giovane in fuga con la sua auto è a Lienz in Austria mercoledì scorso. Da allora non ci sono più tracce di Filippo in Italia.



Dalla Procura, quindi, è partito un mandato di arresto internazionale, auspicando nella collaborazione delle forze dell’ordine dei paesi che il giovane starebbe attraversando. Secondo le ipotesi potrebbe essere diretto nel Nord Europa anche se non è escluso che scelga l'Est Europa. Certo è che prima o poi dovrà finire la sua corsa, almeno quando terminerà il denaro contante, sempre che non abbia pianificato tutto da tempo e non si sia organizzato anche una via di fuga sicura.