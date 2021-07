Filippine, precipita aereo militare: almeno 17 morti

FILIPPINE - Almeno 17 persone sono morte e 40 sono rimaste ferite nello schianto di un aereo militare avvenuto questa mattina nel sud delle Filippine. Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa del paese Delfin Lorenzana, l'incidente è avvenuto alle 11.30 ora locale, nel comune di Patikul, provincia di Jolo. Secondo le prime indagini, l'aereo da trasporto truppe, un Lockheed C-130 Hercules, non è riuscito ad atterrare sulla pista dell'aeroporto provinciale ed ha finito con lo schiantarsi in un villaggio del comune di Patikul, vicino all'aeroporto.



Il numero dei feriti, che stanno ricevendo cure immediate in un ospedale di Jolo, era stato fornito dal capo delle forze armate, generale Cirilito Sobejana, e per il momento sembra invariato. Il ministro ha messo in guarda sul fatto che il numero dei morti è destinato probabilmente ad aumentare visto che a bordo al momento dell'incidente potevano trovarsi fino a 92, tra cui otto membri dell'equipaggio.