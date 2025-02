Il Figlio di Musk sfida Trump: "Non sei il Presidente. Vattene" (VIDEO)

Il mondo dei social media è stato invaso da un video che sembra mostrare il giovane figlio di Elon Musk, X, in una situazione a dir poco inaspettata nello Studio Ovale. Il filmato, diventato virale in poche ore, ha catturato quello che potrebbe essere un momento di straordinaria franchezza infantile di fronte a uno degli uomini più potenti del mondo.



Durante un recente incontro con la stampa alla Casa Bianca, le telecamere hanno immortalato un momento che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il piccolo X Musk, figlio del magnate della tecnologia Elon Musk, si è avvicinato al presidente Donald Trump, pronunciando, ma la cosa è tutta da dimostrare, parole che hanno scosso l'establishment.



Nonostante l'audio del video non sia cristallino, gli esperti di lettura labiale o i complottisti, anche questo non è ancora chiaro, sostengono che il bambino potrebbe aver detto: "Non sei il presidente, devi andare via". Questa affermazione, se confermata, rappresenterebbe un momento di straordinaria audacia da parte di un bambino così piccolo.





La reazione di Elon Musk, visibilmente sorpreso, ha alimentato ulteriori speculazioni. Molti si chiedono se il piccolo X abbia semplicemente ripetuto qualcosa sentito in casa o se si tratti di un'innocente osservazione infantile.



In un altro frammento del video, il figlio del CEO di Tesla e attuale capo del Dipartimento per l'Efficienza Governativa sembra addirittura intimare a Trump di "chiudere la bocca". Anche in questo caso, l'interpretazione si basa sulla lettura del labiale, aggiungendo un ulteriore strato di mistero e fascino alla vicenda.

Finora, Elon Musk non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'incidente. Il suo silenzio sta alimentando ulteriormente le discussioni online, con fan e critici che si interrogano sulla veridicità dell'interpretazione.



Il video ha scatenato una tempesta sui social media, con milioni di visualizzazioni e condivisioni in poche ore. Gli utenti stanno analizzando ogni fotogramma, cercando di decifrare le parole esatte e il linguaggio del corpo di tutti i presenti. Ma forse è solo questo che interessa.