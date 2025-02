Figlio del presidente USA a caccia nella Laguna di Venezia: dopo l’interrogazione ora l’esposto alla magistratura

VENEZIA – “Nel nostro Paese possono cacciare solo i residenti di una delle regioni italiane. Tra i documenti di caccia serve la licenza di caccia rilasciata dalla Questura di residenza, ma soprattutto è necessario il tesserino di caccia (ai sensi dell’articolo 12 della L.157/92) che viene rilasciato solo ed esclusivamente ai residenti in una delle regioni italiane, documento obbligatorio dove annotare data, luogo di caccia e quantità di animali uccisi suddivisi per singola specie”: si legge in una nota di Europa Verde in merito al video che ritrae il figlio del presidente USA Donald Trump a caccia in Valle Pirimpie’ a Campagna Lupia (VE).



Immediatamente, il consigliere regionale di Europa Verde, Andrea Zanoni, dopo la diffusione del video della “Field Ethos – The global hunt for adventure” ha annunciato un’interrogazione regionale e ora la notizia che dell’accaduto sarà informata la magistratura con un esposto. Se la caccia agli stranieri non è consentita, la vicenda è aggravata anche dal fatto che Trump Junior nel video in cui spara poi illustra le prede abbattute tra le quali è ben visibile “in primo piano una Casarca (Tadorna ferrugginea), un’anatra molto rara in tutta Europa dal colore quasi per intero arancio-ruggine – spiegano da Europa Verde -. Si tratta di una specie protetta in tutta Europa dalla direttiva UE Uccelli e naturalmente dalla legge italiana, la L. 157/1992, che, all’articolo 30, ne sanziona penalmente l’abbattimento e la detenzione”.



Il consigliere regionale veneto Andrea Zanoni di Europa Verde ha inoltre chiesto nella sua interrogazione anche “la sospensione o revoca dell’autorizzazione nei confronti dell’azienda faunistica venatoria” che ha organizzato la battuta di caccia. Zanoni quindi ha concluso: “L’attuale governo Meloni sembra sia ormai tenuto a guinzaglio dal nuovo corso politico degli USA, con esercitazioni militari dell’USAF in aree protette dall’UE nel trevigiano, che ho denunciato la scorsa settimana, e ora il figlio di Trump a caccia di specie protette nella laguna di Venezia. Il Veneto e l’Italia non sono proprietà USA”.

Il Veneto e l'Italia non sono proprietà USA





