La figlia si chiude in camera col fidanzato, lo zio spacca la porta con una motosega

Si potrebbe parlare di reinterpretazione di Shining in chiave moderna rispetto a quanto successo ad una coppia d'innamorati. Questa volta però al posto della celebre ascia del film di Stanley Kubrick, è stata usata una motosega per aprire la porta.

Motivo scatenante pare sia stata la decisione, contraria alla volontà della mamma:“tieni la porta aperta, non chiuderla mai a chiave!”, della ragazza di chiudersi a chiave in camera con il suo fidanzato. Non sapendo quindi come entrare, per controllare la situazione, la madre ha deciso di chiedere aiuto allo zio che ha optato per le maniere forti ricevendo l'ira della nipote che ha urlato: “lasciatemi stare”.

La predica dello zio non si è fatta attendere: “ti avevamo detto di non chiudere a chiave la porta quando c'è il tuo ragazzo, no?”, unita ad un avvertimento scherzoso al fidanzato: “non toccare mia nipote. Ti avverto”.