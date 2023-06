I figli “fanno troppo rumore”, mamma di quattro bambini uccisa a colpi di pistola dalla vicina

FLORIDA - Tragedia in Florida, dove una donna afroamericana, madre di quattro bambini, è stata uccisa a colpi di pistola dalla vicina di casa. A riportare la notizia la Cnn. I fatti sono avvenuti venerdì scorso: la vicina di casa della famiglia, dicendosi stanca del troppo rumore che i bambini facevano in giardino, si sarebbe presso l’abitazione della famiglia e avrebbe lanciato un paio di pattini contro un bambino, per poi tornare a casa. La madre, infuriata, è così andata a casa della vicina e ancora prima di entrare nell’abitazione è stata colpita da alcuni colpi di arma da fuoco. Per ora non è stato effettuato alcun arresto ma la famiglia della vittima chiede giustizia.