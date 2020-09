Fiere: a Roma Welfair 2020, due giorni online per vivere in salute più a lungo.

Roma, 17 set. (Labitalia) - In un mondo in cui grazie ai progressi della scienza viviamo sempre più a lungo, la vera sfida è capire come possiamo anche invecchiare bene, perché, a quanto pare, molto dipende da noi. Nasce da qui Welfair 2020, l’evento digitale dedicato alla salute promosso da Fiera Roma con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio, in programma il 25 e 26 settembre 2020. Una due giorni tutta virtuale in cui massimi esperti del settore si confronteranno sui temi del benessere a 360 gradi: la cura della persona nel suo insieme, i comportamenti che possiamo mettere in atto per preservare al meglio la nostra buona salute, gli ultimi strumenti tecnico-scientifici che abbiamo a disposizione. Il tutto contestualizzato nella particolare emergenza sanitaria globale, con un focus specifico sulla situazione Covid, tra mutazioni, terapie e vaccini. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul sito: https://www.romawelfair.it/.

“Se il cuore pulsante dell’organizzazione dell’evento è la Fiera di Roma, la necessità legata all’emergenza sanitaria di organizzare l’appuntamento in forma virtuale – spiega l’amministratore unico e direttore generale di Fiera Roma, Pietro Piccinetti -, grazie alla piattaforma digitale Lemonn a libero accesso per tutti, ci consente di rendere fruibile a chiunque, con il minimo sforzo, la sapienza e l’esperienza di illustri esponenti del mondo scientifico e della ricerca internazionale su temi di stringente rilevanza pubblica”. Nel corso dei due giorni si susseguirà, mattina e pomeriggio, un ricco programma di conferenze, tavole rotonde e webinar, che hanno come fil rouge i macro temi di Benessere, Nutrizione, Ricerca e Innovazione e dedicano un approfondito focus su immunità e telemedicina, temi resi particolarmente attuali dall’emergenza virus.

Attraverso la piattaforma web dedicata, il pubblico di Welfair avrà accesso a approfondimenti che lo guideranno verso la cultura del benessere e potrà interagire con gli esperti in maniera attiva e completamente gratuita, toccando ogni aspetto collegato alla qualità della salute e della nutrizione. Con una comunicazione innovativa, partecipativa e coinvolgente, Welfair sarà un percorso interattivo e virtuale, che vedrà il cittadino parte attiva della propria salute e protagonista del proprio benessere psico-fisico, in dialogo con autorevoli esperti del mondo della scienza e della ricerca, dell’imprenditoria d’eccellenza e della cultura del benessere.

Venerdì 25 settembre (10-12), coordinata dal presidente della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare, Giovanni Spera, e dal Co-Direttore del Laboratorio di Biologia delle Cellule Tumorali, Institute of Human Virology dell’Università del Maryland (USA), Davide Zella, apre l’evento la tavola rotonda “Alimentazione e Nutrizione ai Tempi del Covid”: si discute di come, quanto e perché il regime alimentare che conduciamo ha un peso determinante sulla nostra salute. A maggior ragione nel caso dell’emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo.

A seguire, nella giornata diversi momenti di incontro, da “Biodiversità del suolo e nuove tecnologie per lo studio del microbiota” a “Successful aging, Blue Zones and Mediterrasian Diet” sui principali segreti per vivere a lungo e invecchiare bene, da “Chiare, fresche et dolci acque - Un viaggio nell’affascinante mondo dell’acqua” (approfondimento sull’elemento da cui più siamo composti e senza il quale non possiamo vivere, tra consigli, chiarimenti, curiosità e un focus sulla medicina estetica e rigenerativa) a “Riabilitazione post-Covid”, coordinata da Valter Santilli, Professore Ordinario in Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Università Sapienza di Roma.

Fitto anche il calendario di appuntamento di sabato 26 settembre cui parteciperanno medici, esperti, professori universitari. Tra questi Giovanni Scapagnini, Professore associato di Biochimica clinica, presso il dipartimento di Medicina e Scienze per la Salute dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso e Visiting professor presso l’Institute of Human Virology di Baltimora, Maurizio Talamo. Professore Ordinario di Sicurezza Informatica presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Giorgia Zunino, Direttore Scientifico DIRC- Design Innovation Research Center, Massimo Ciccozzi, Responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Massimo Clementi, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e Ricercatore Confermato in Igiene Generale ed applicata all’Università degli Studi di Milano.